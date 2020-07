Ardea, l’area del Castrum Inui “partrimonio naturale”: approvato in Regione il progetto (Di venerdì 17 luglio 2020) La Regione Lazio approva e “sponsorizza” il progetto presentato in Europa dal Comune di Ardea volto a valorizzare il territorio e l’area archeologica del Castrum Inui. «È un primo passo essenziale che ci lascia ben sperare nel favore del Parlamento europeo che valuterà in autunno il progetto presentato grazie al lavoro svolto dal dott. Fabio Nobili e che ha trovato, nella entusiastica collaborazione del consigliere Alessandro Mari, un importante aiuto. Le cose buone sono buone e basta», dichiara il Sindaco Mario Savarese. «Sono particolarmente soddisfatto di questo primo traguardo raggiunto e confido che presto l’intera area possa essere eretta a “patrimonio naturale” e valorizzata nella sua peculiarità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

