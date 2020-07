Andrea Camilleri, il ricordo emozionante di sua nipote Alessandra (Di venerdì 17 luglio 2020) Oggi attrice e regista, Alessandra Mortelliti racconta l’Andrea Camilleri che non abbiamo mai visto: quello delle mura domestiche, dove era un ottimo nonno Andrea Camilleri (Fonte foto: Getty Images)Il 17 luglio 2019, precisamente un anno fa, ci lasciava Andrea Camilleri, padre del personaggio conosciuto come Commissario Montalbano, diventato poi anche un personaggio televisivo, grazie alla serie tv a lui dedicata. A raccontarci un Andrea Camilleri mai visto, tramite una recente intervista, Alessandra Mortelliti, 39 anni, attrice e regista, nonché nipote del grandissimo drammaturgo, scrittore, regista e sceneggiatore nato in provincia di Agrigento. Tra i titoli di coda ... Leggi su chenews

Radio3tweet : La radio è il mezzo grazie al quale, quando nessuno voleva pubblicarmi, ho coltivato il mio amore per la parola, di… - RaiCultura : Un ricordo di Andrea #Camilleri, dei suoi molteplici talenti, a un anno dalla morte (#17luglio 2019).… - poliziadistato : #17luglio Un anno senza Andrea #Camilleri, amico della #PoliziadiStato e papà del commissario #Montalbano Con i suo… - gsartecucina : RT @sellerioeditore: In ricordo di Andrea #Camilleri. Alle 18 in streaming con Fabrizio Bentivoglio, Lella Costa, Emma Dante, Luigi Lo Casc… - mirianagrassi1 : RT @Vale22046: 'Riccardino è l'ultimo romanzo con il commissario Montalbano, lo pubblichiamo ad un anno esatto dalla morte di Andrea Camil… -