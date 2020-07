Alessandria, aziona freno del treno e fugge da finestrino (Di venerdì 17 luglio 2020) Non si conoscono i motivi che hanno spinto un 27 francese residente ad Alessandria ad azionare il freno di emergenza del treno su cui si trovava lungo la tratta Alessandria-Torino. Il giovane ha poi minacciato e aggredito i poliziotti che lo avevano raggiunto nel vagone ed è riuscito a fuggire da un finestrino facendo perdere le proprie tracce. Ritrovato è stato denunciato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio e dovrà inoltre pagare la multa per aver azionato il freno di emergenza. L'articolo Alessandria, aziona freno del treno e fugge da finestrino proviene da ... Leggi su nuovasocieta

