Accordo su Autostrade, quanto guadagnano i Benetton? (Di venerdì 17 luglio 2020) Accordo tra il governo e Aspi, quanto guadagnano i Benetton alla fine della ‘partita’ su Autostrade? Proviamo a fare il punto. Caso Autostrade, i Benetton ci guadagnano? La domanda che si pongono in molti è se e quanto incasseranno i Benetton per il passo indietro in Aspi attraverso lo scorporamento di Atlantia. Caso Autostrade, quanto guadagnano i Benetton? La domanda divide anche le forze di maggioranza, almeno nelle ore immediatamente successive alla chiusura della trattativa. I 5 Stelle esultano affermando che ai Benetton non andrà neanche un euro. Renzi usa toni decisamente critici evidenziando ... Leggi su newsmondo

CottarelliCPI : Oggi tutti discutono dell'accordo Autostrade e c'è chi canta vittoria. Peccato che non si sappia il prezzo a cui CD… - M5S_Europa : Per la prima volta in #Italia chi ha sbagliato non riceve sconti. L'accordo trovato su #Autostrade rappresenta un r… - Giorgiolaporta : In un Paese normale il responsabile della strage del #PonteMorandi con 43 vittime verrebbe sbattuto in carcere. Qui… - ufogufo : RT @M5S_Europa: Per la prima volta in #Italia chi ha sbagliato non riceve sconti. L'accordo trovato su #Autostrade rappresenta un risultato… - IlConte50919IT : RT @paolocristallo: Subito dopo l'accordo su #Autostrade, #Conte ha informato di persona la rappresentante del comitato parenti vittime del… -