‘A un passo da Provenzano’, storia tipica di una Sicilia ‘incredibile’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Qualche giorno fa ho trovato sugli scaffali della mia libreria di fiducia A un passo da Provenzano (Utet, 2020), il nuovo libro di Giampiero Calapà, giornalista de Il Fatto Quotidiano che da diversi anni si occupa di inchieste su politica, mafia e criminalità. Nel 2014 avevo già letto il suo Mafia Capitale (la Nuova Frontiera, 2014), così l’ho acquistato e letto tutto d’un fiato. Calapà racconta una storia tipica di quella Sicilia “incredibile” che anch’io ho avuto il piacere e il dispiacere di conoscere. “Incredibile è l’Italia: e bisogna andare in Sicilia per constatare quanto è incredibile l’Italia” è il mio passo preferito de Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. ... Leggi su ilfattoquotidiano

