Xbox Series X: gli studi first party non saranno obbligati a far girare i loro giochi a 60 fps (Di giovedì 16 luglio 2020) Con l'avvento della next-gen e di Xbox Series X, Microsoft non obbligherà gli studi first party a far girare i propri giochi a 60 fps, in quanto risoluzioni e frame rate saranno delle scelte stilistiche e creative degli sviluppatori.Questa è la posizione di Jason Ronald di Microsoft, che ha apertamente detto di voler lasciare il pieno "controllo creativo nelle mani degli sviluppatori". Secondo Xbox dunque, sia la risoluzione che il frame rate sono scelte creative e parlando del gameplay, "i 30 fps a volte possono essere la decisione più giusta dal punto di vista creativo".Leggi altro... Leggi su eurogamer

