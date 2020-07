Viola Davis: «ho tradito me stessa e la mia gente» in The Help (Di giovedì 16 luglio 2020) In un’intervista rivelatoria a Vanity Fair publicata il 14 luglio, Viola Davis racconta la sua lotta per emergere a Hollywood e il suo pentimento nell’aver preso parte al prulipremiato film “The Help“. «Il film cerca di rappresentare che cosa significhi essere nero in America ma è fondamentalmente creato per un audience di bianchi», ha spiegato l’attrice afroamericana. Ambientato negli anni 60 in Mississippi, il film, che nel 2011 ha ottenuto quattro candidature agli Oscar, è tratto dall’omonimo romanzo, già accusato di perpetuare la narrativa del “salvatore bianco”. Viola Davis, vincitrice di Oscar, Tony e Emmy e prima attrice afroamericana ad aver vinto la “tripla corona della recitazione”, ha ammesso di aver ... Leggi su giornalettismo

Dopo il successo di The Old Guard, Gina Prince-Bythewood si occuperà della regia di The Woman King e con protagonista il Premio Oscar Viola Davis. Al centro della storia (ispirata a fatti reali) c'è N ...

Viola Davis regina delle guerriere africane nel film The Woman King

