Vacanze gratis 2020: come funzionano e località all'estero

C'è chi li applaude sul balcone, chi offre promesse all'intero settore e chi offre loro le Vacanze gratis. I benevoli sono i tipi di Together for Healthcare Heroes, che con il supporto del consiglio del turismo di Ibiza, ha deciso di offrire una settimana di vacanza gratuita nell'isola dei Baleari a tutti gli operatori sanitari al fine di ringraziarli per il loro impegno e la loro dedizione durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Solo gli operatori sanitari europei (dunque non solo spagnoli) potranno alloggiare gratuitamente per 7 giorni in hotel o case vacanza, ma solo nel 2021.

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze gratis Ibiza offre vacanza gratis ai turisti europei: come funziona Money.it Adotta un alveare: salvi le api dall'estinzione e ricevi miele gratis

Dopo "Adotta una mucca" arriva anche "Adotta un alveare", un'iniziativa che permette di aiutare a salvare le api dall'estinzione e allo stesso tempo di ricevere dell'ottimo miele gratis.

Ecco il dottor Rashford: laurea ad honorem per la lotta alla povertà infantile

Campione in campo, eroe fuori. L'attaccante dello United Marcus Rashford riceverà un dottorato onorario all'università di Manchester per la sua campagna contro la povertà infantile. Una battaglia sost ...

