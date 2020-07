Truffa Bitcoin senza precedenti, violati account Twitter di Bezos, Obama, Musk e altri (Di giovedì 16 luglio 2020) Maxi attacco hacker, violati profili Twitter di Bezos, Obama, Musk e altri. I pirati della rete chiedevano donazioni in Bitcoin. Grande attacco hacker su Twitter, dove è andata in scena una Truffa senza precedeni: gli hacker hanno violato i profili di personaggi del calibro di Biden, Obama, Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Bloomberg e altri condividendo sui loro profili messaggi in cui chiedevano donazioni in Bitcoin con la promessa di restituire il doppio della cifra. Truffa Bitcoin, violati profili Twitter di Obama, Bezos e ... Leggi su newsmondo

disinformatico : È in corso un furto massiccio di account Twitter. Compromesso anche quello di @elonmusk oltre a quelli di molti exc… - trash_italiano : Tutti i seguenti account sono stati appena hackerati per sponsorizzare una truffa con Bitcoin ?? - Bill Gates - Elo… - RaiNews : Truffa #Bitcoin - Chiardoni : Twitter nella bufera: hackerati account di Bezos, Gates, Musk per truffa Bitcoin #twitterhacked #BitcoinScam… - avespartacus : RT @HDblog: Twitter nella bufera: hackerati account di Bezos, Gates, Musk per truffa Bitcoin -