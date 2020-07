Traffico di esseri umani camuffato con la vendita di armadi: la teoria cospirazionista è una bufala (Di giovedì 16 luglio 2020) Sul web si è diffusa la fake news riguardante un presunto Traffico di esseri umani camuffato da vendita di armadi: a smentire è una delle presunte vittime. Attraverso le maglie sempre più fitte del web si è diffusa una teoria cospirazionista che ha coinvolto gli affari della compagnia di mobilio Wayfair. La teoria in questione … L'articolo Traffico di esseri umani camuffato con la vendita di armadi: la teoria cospirazionista è una bufala NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

poliziadistato : #poliziadistato #royalthaipolice @AusFedPolice insieme contro crimine organizzato, traffico droga e esseri umani L… - Viminale : #Traffico di esseri umani, al via a #Trieste il vertice tra i ministri dell'Interno di Italia, Germania, Francia, S… - PeluchaM : RT @annaascionefoto: #GovernoConte inizia ad ascoltare cosa dicono i vescovi africani e poni fino al traffico di esseri umani. https://t.co… - 1987_Lorenza : I canali umanitari, quelli istituiti da Papa Francesco ( e che vuole anche Salvini ma non lo diciamo), sono le fors… - regynadeserto : RT @BUGMIR: Ora possiamo dire ufficialmente che George Soros stanzia denaro per progetti e persone intenzionate a danneggiare le masse Il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico esseri In Nigeria, Chiesa e governo uniti nella lotta alla tratta di esseri umani Vatican News Google Maps rischia di mettere in pericolo i turisti in Sardegna

Siamo abituati a utilizzare il navigatore per toglierci dai guai quando siamo al volante e per farci suggerire le strade migliori da fare in posti che non conosciamo. Se nel 99% dei casi è così, lo st ...

Alitalia, il bilancio segreto: quanti soldi perde su voli e aeroporti. In rosso anche Linate

Alitalia perde soldi in ogni segmento di mercato. Sui voli nazionali. Su quelli europei. Persino su quelli intercontinentali, di fatto l’unica area in cui le compagnie aeree fanno profitti grazie alla ...

Siamo abituati a utilizzare il navigatore per toglierci dai guai quando siamo al volante e per farci suggerire le strade migliori da fare in posti che non conosciamo. Se nel 99% dei casi è così, lo st ...Alitalia perde soldi in ogni segmento di mercato. Sui voli nazionali. Su quelli europei. Persino su quelli intercontinentali, di fatto l’unica area in cui le compagnie aeree fanno profitti grazie alla ...