Terapia anti-Covid a Cortina d’Ampezzo, per una vacanza a tutta salute (Di giovedì 16 luglio 2020) La montagna come terapia anti Covid. O meglio, un luogo da cui ricominciare per ritrovare la propria normalità. Cortina d’Ampezzo lancia un programma che coinvolge tutto il suo territorio e i protagonisti principali del mondo ricettivo per far vivere un’esperienza unica dove salute, relax, sport e buon cibo si sposano sotto il benestare delle Tofane, le cime che abbracciano la Regina delle Dolomiti. In alta quota, lontano da stress e inquinamento, è possibile ritrovare quell’equilibrio minato da un lungo periodo di incertezze che ha messo alla prova la nostra salute psicofisica nei mesi di lockdown. Una “vacanza in salute” è la proposta di Cortina per la stagione estiva 2020 che, con il progetto Medical Wellness, mette insieme professionisti e realtà del territorio per un’offerta turistica diversa che si compone di sette step. Chi soffre di situazioni respiratorie difficili, potrà beneficiare dell’aerosol creato dalle cascate, i cui benefici sono stati dimostrati scientificamente, o del forest bathing, una pratica terapeutica che, attraverso l’immersione nell’aria balsamica dei boschi, favorisce il rafforzamento del sistema immunitario oltre a lenire stress, stanchezza, depressione. Leggi su vanityfair

