Stromboli, 1949 (Di giovedì 16 luglio 2020) Un grande fotoreporter va su un’isola remota per raccontare un film, una storia d’amore e una comunità dimenticata. Leggi Leggi su internazionale

Nella primavera del 1949 Roberto Rossellini e Ingrid Bergman arrivano sull’isola di Stromboli per le riprese di Stromboli (Terra di Dio). I due si conoscono grazie a una celebre lettera in cui ...La storia d'amore tra l'attrice svedese Ingrid Bergman e il regista Roberto Rossellini ebbe come cornice l'isola di Stromboli, set del film "Stromboli, terra di Dio" (1950). A immortalare quei celebri ...