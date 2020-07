Stasera in tv – Temptation Island: le anticipazioni di oggi, 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020, condotto da Filippo Bisciglia, continua oggi, 16 luglio: tutte le anticipazioni sulle coppie vip e nip Tante sono state le novità che hanno riguardato il programma ideato da Maria De Filippi Temptation Island 2020, a partire dall’aver mescolato coppie vip e nip. Il terzo appuntamento con il … L'articolo Stasera in tv – Temptation Island: le anticipazioni di oggi, 16 luglio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

80snobperrie : Bene ora continuo a studiare perché stasera c’è Temptation Island e non me lo voglio perdere - chandlerlobster : Stasera non posso vedere temptation island ?????????? - WhibleyDrama : Stasera fanno temptation Island ma devo fare uno shooting ???? - ___maiaa___ : stasera c’è temptation island e me lo vedrò... strano perché di solito non lo vedo però oggi ho voglia di trash - jesuisisy : Sono indecisa se uscire stasera o guardare Temptation ?? -