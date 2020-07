Specifiche top del Samsung Galaxy S20 Fan Edition: più di quanto ti aspetti (Di giovedì 16 luglio 2020) Ormai sappiamo che è intenzione del colosso di Seul lanciare una versione economica dell'attuale top di gamma Galaxy S20, il cui nome commerciale sarà Samsung Galaxy S20 Fan Edition, spinto dal processore Snapdragon 865. Stando a quanto riportato da 'SamMobile', che a propria volta cita come fonte il noto leaker Ice universe (che difficilmente si sbaglia), il Samsung Galaxy S20 Fan Edition verrà lanciato nel Q4 2020 (ovvero nel quarto trimestre dell'anno, che coincide con l'intervallo temporale che va ottobre a dicembre). Secondo quanto riferito il dispositivo dovrebbe montare uno schermo Super AMOLED con una frequenza di refresh rate di 120Hz. Il pannello avrà un ritaglio a forma di cerchio con un ... Leggi su optimagazine

infoitscienza : Xiaomi a lavoro su uno smartphone futuristico e un altro con specifiche al top - MiuiBlog : ?? [RECENSIONE] Per citare Chaplin, la semplicità non è una cosa semplice e questo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, di semplice… - Albus961 : RT @GizChinait: #HUAWEI MateBook 14 Intel ufficiale in Italia: prestazioni ed eleganza al top #HuaweiMatebook14 - GizChinait : #HUAWEI MateBook 14 Intel ufficiale in Italia: prestazioni ed eleganza al top #HuaweiMatebook14… - TuttoAndroid : Lo smartphone da gaming Lenovo Legion su AnTuTu con specifiche e punteggi al top -

Ultime Notizie dalla rete : Specifiche top Specifiche top del Samsung Galaxy S20 Fan Edition: più di quanto ti aspetti OptiMagazine Motorola Moto E7 in arrivo: ecco le foto

Motorola si appresta ad ampliare anche la propria gamma di smartphone di fascia economica. In quest'ottica si torna a parlare di Moto E7, dopo le prime anticipazioni sulla parte tecnica, emerse qualch ...

Smalto semi permanente: come metterlo e come toglierlo in modo facile e veloce

Tra le bellissime della nostra città unghie curatissime ed impeccabili sono irrinunciabili. Lo smalto tradizionale, però, è risaputo, ha una tenuta assai limitata ed è sufficiente toccare una superfic ...

Motorola si appresta ad ampliare anche la propria gamma di smartphone di fascia economica. In quest'ottica si torna a parlare di Moto E7, dopo le prime anticipazioni sulla parte tecnica, emerse qualch ...Tra le bellissime della nostra città unghie curatissime ed impeccabili sono irrinunciabili. Lo smalto tradizionale, però, è risaputo, ha una tenuta assai limitata ed è sufficiente toccare una superfic ...