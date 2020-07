Serie A, c’è Spal-Inter: le formazioni ufficiali (Di giovedì 16 luglio 2020) Le formazioni ufficiali di Spal-Inter, match della trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020 Si avvicina il momento del fischio iniziale allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara dove tra poco meno di un’ora si giocherà Spal-Inter, per la quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2019/2020. Da pochi minuti i due allenatori, Luigi Di Biagio e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Spal-Inter. All’andata vittoria nerazzurra per 2 a 1. Spal (4-4-2): 25 Letica; 26 Sala, 23 Vicari, 41 Bonifazi, 13 Reca; 11 Murgia, 6 Valdifiori, 14 Dabo, 21 Strefezza; 32 Cerri, 37 Petagna.A disposizione: 22 ... Leggi su intermagazine

