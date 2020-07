Roma, “disastro ambientale e omissioni d’atti d’ufficio”. Sequestro preventivo per il campo rom di Castel Romano (Di giovedì 16 luglio 2020) Disastro ambientale e omissioni di atti d’ufficio. Oltre a un’emergenza sanitaria e idrica che travalica i limiti della vivibilità. E ora lo sgombero dell’area è più vicino. Su richiesta del pm Antonio Clemente è stato eseguito nella mattinata di giovedì il Sequestro preventivo del campo rom di Castel Romano, nell’estrema periferia sud della Capitale. Per ora non ci sono iscritti nel registro degli indagati. La sindaca Virginia Raggi è stata nominata custode giudiziale. Il “villaggio della solidarietà”, di proprietà del Comune di Roma, ospita circa 500 persone ed è uno dei più grandi d’Europa. Per il gip Francesca Ciranna, pubblici ufficiali, ... Leggi su ilfattoquotidiano

