Report da Castel Volturno: palestra per Llorente, personalizzato per Younes (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la gara di Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese di domenica al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A (ore 19. Leggi su tuttonapoli

MondoNapoli : FOTO - Qui Castel Volturno: il report e le condizioni di Younes - - MundoNapoli : Seduta mattutina, ecco il report da castel Volturno - MondoNapoli : Castel Volturno, gli azzurri preparano il match contro il Bologna: il report - - news24_napoli : Castel Volturno, il report del club: ancora lavoro in palestra per… - 100x100Napoli : IL report dell'allenamento odierno -

Ultime Notizie dalla rete : Report Castel

Tutto Napoli

Ieri, in Castel Volturno, i carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto un 51enne del luogo per lesioni e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, ...Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani per la 33esima giornata di Serie A al Dall'Ara (ore 19.30). La squadra ha svolto ...