Rapporto Iss-Istat: Covid-19 è la causa diretta di morte per l’89% dei positivi deceduti (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Morire per Covid o con Covid? Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria uno dei grandi temi sui dati forniti quotidianamente dalla Protezione civile era stato proprio questo: se le morti registrate fossero dovute al Coronavirus o frutto di patologie preesistenti. Ora l’Istat e l’Istituto superiore di Sanità hanno fornito una risposta parzialmente definitiva. Il Covid19 è stato la causa diretta di morte nell’89% dei decessi di persone risultate positive al tampone. Mentre per il restante 11% il decesso è stato dovuto a: malattie cardiovascolari (4,6%), tumori (2,4%), malattie del sistema respiratorio (1%), diabete (0,6%), demenze e malattie dell’apparato digerente (0,6% e ... Leggi su open.online

