Più di 60 Huawei e Honor verso l’aggiornamento EMUI 11: lista ufficiosa di luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Siamo sempre più vicini all'avvio della distribuzione ufficiale dell'aggiornamento con EMUI 11 per tantissimi smartphone Huawei e Honor disponibili sul mercato. Abbiamo affrontato la questione già alcune settimane fa, ma oggi 16 luglio ritengo utile esaminare la lista dei modelli destinati a fare questo passo. Non si tratta di un elenco ufficiale, considerando il fatto che il produttore cinese non ci ha dato ancora molti spunti sotto questo punto di vista, ma i contenuti odierni sono ugualmente molto interessati. Quali Huawei e Honor dovrebbero ricevere l'aggiornamento con EMUI 11 Ad oggi, quali sono i device Huawei e Honor che con ogni probabilità faranno questo salto? Un contributo ci ... Leggi su optimagazine

Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - riotta : La sfida @BorisJohnson contro @Huawei su 5G in Gran Bretagna spiega perché la deriva Usa-Cina è sempre più rapida e… - CremaschiG : @dottcorbelli @potere_alpopolo CINA ha chiuso totalmente la regione del Huawei 60 milioni di abitanti una delle piu… - apelle : L'agressione di #Trump a #Huawei è quanto di più vergognoso i paladini della concorrenza?? abbiano potuto fare. Guai… - WandaPardini : RT @Tg3web: Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno. Ma più che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Più Huawei