Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: due persone annegate nella loro auto (Di giovedì 16 luglio 2020) Due persone sono morte intrappolate nella loro auto, sommersa dall’acqua a causa del violento nubifragio che si è abbattuto ieri pomeriggio su Palermo. Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: due persone annegate nella loro auto La vettura si trovava nel sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci, lungo viale della Regione Siciliana, circonvallazione e principale arteria … L'articolo Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: due persone annegate nella loro ... Leggi su teleclubitalia

