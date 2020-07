“Ognuno ha il suo calvario”. Nina Moric torna a parla di Belen e lo fa senza mezzi termini: e la pace? (Di giovedì 16 luglio 2020) Quella foto di pochi giorni fa aveva fatto in qualche modo scalpore. Mai troppo amiche, per usare un eufemismo, e con diverse convocazioni in tribunale per insulti volati in rete. Ecco che qualcosa tra Belen Rodriguez e Nina Moric, fidanzata la prima, moglie per anni di Fabrizio Corona l’altra, è successo. Lo ha detto la modella croata in una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E in questa occasione il giornalista non ha potuto esimersi dal chiederle delucidazioni sul famoso incontro avvenuto giorni fa con Belen Rodriguez a Capri: “Parliamo dell’abbraccio con Belen…” E a tal proposito l’ex moglie di Fabrizio Corona ha dichiarato senza indugio alcuno: “Sono passati anni dalle nostre liti…Mi ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine

TeresaBellanova : Preferisco uno Stato che costruisce cornici indefettibili, regole chiare e controlli certi ed efficaci, piuttosto c… - TeresaBellanova : @Corriere @ItaliaViva Preferisco uno Stato che costruisce cornici indefettibili, regole chiare e controlli certi ed… - PreziosaGemma : RT @nemo652: #SensazioniPoetiche #VentagliDiParole E così la vita ti scorre dentro in una corrente ininterrotta di momenti, ognuno dei qua… - zazoomblog : “Ognuno ha il suo calvario”. Nina Moric torna a parla di Belen e lo fa senza mezzi termini: e la pace? - #“Ognuno… - giannacianci1 : RT @nemo652: #SensazioniPoetiche #VentagliDiParole E così la vita ti scorre dentro in una corrente ininterrotta di momenti, ognuno dei qua… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ognuno suo Russia, Putin alla prova del referendum costituzionale Policymakermag