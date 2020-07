Nasce il Gin ufficiale della Corona Britannica (Di giovedì 16 luglio 2020) È già stato soprannominato “il Gin della Regina”, ironizzando sulla presunta abitudine di Elisabetta II di bere un Martini Cocktail prima di coricarsi ogni sera. Fatto sta che il neonato Buckingham Palace Gin fa già parlare di sé. Il Fondo per la Collezione Reale ha infatti dato il via alla produzione di un gin realizzato con 12 botaniche che crescono nei giardini del palazzo reale, fra cui verbena odorosa, limone, bacche di biancospino, foglie di gelso e foglie di alloro. Sulle caratteristiche del Gin di Sua Maestà i pareri sono contrastanti. Se per alcuni esperti si tratta di un prodotto elegante, delicato e floreale per altri l’utilizzo di troppe botaniche e la forte componente agrumata tendono a snaturare la vera natura del gin. UN GIN PER SALVARE LE FINANZE La decisione di produrre un gin ... Leggi su winemag

