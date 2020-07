Milano, donna violentata nel parco Monte Stella: caccia all’uomo (Di giovedì 16 luglio 2020) caccia al violentatore a Milano: ieri pomeriggio una donna è stata violentata nel parco Monte Stella, in pieno giorno In pieno giorno. In un parco cittadino. E’ la tragica vicenda che vede come vittima una donna di 45 anni, violentata da un uomo a Milano. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, quando la donna è uscita per portare il suo cane a spasso. Si è diretta nel parco del Monte Stella, nella zona nord-ovest del quartiere QT8. Qui è avvenuta la violenza, della quale ancora non si conoscono molti dettagli. Quel che è certo è che sul ... Leggi su bloglive

