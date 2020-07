Messo a punto nuovo test diagnostico per cardiopatie nei cani (Di giovedì 16 luglio 2020) Messo a punto nuovo test diagnostico per cardiopatie nei cani – Si tratta di un algoritmo in grado di identificare automaticamente la presenza di cardiomegalia dalle immagini radiografiche del torace del cane. Il nuovo test è stato realizzato da ricercatori di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.) del Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e salute dell’Università di Padova (MAPS). Anche nel cane, come nell’uomo, le patologie cardiache rappresentano una delle principali cause di morte. Quindi, la possibilità, di poter diagnosticare precocemente la patologia, permette di applicare protocolli terapeutici capaci di rallentare la progressione ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Messo punto Messo a punto nuovo test diagnostico per cardiopatie nei cani RomaDailyNews Pisa - Trapani: le probabili formazioni | D'Angelo: "Puntiamo alla vittoria senza fare altri calcoli"

I nerazzurri si presentano al match con i siciliani con tre defezioni in organico. Due sono per infortunio: Gaetano Masucci e Francesco Belli. Una per squalifica: Danilo Soddimo. Il resto della truppa ...

Sabato prossimo Fabiano basso tirato a lucido

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’Assessorato al Ciclo dei rifiuti, rientra nei pr ...

