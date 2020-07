Maria Rita Gismondo: “Il Covid ha rivelato il maschilismo della nostra società. I virologi? Va bene l’informazione, ma non con agenti e cachet” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Chi ha scelto di leggere questo libro deve sapere che sarà in compagnia di una ‘donna ribelle’, nella vita e nella carriera; una donna tenace, una vera ‘pecora nera’, che non ha mai accettato compromessi, assiomi indiscussi, ideologie”. Signori e signore, lettrici e lettori, ecco a voi la dottoressa Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Microbiologia Clinica virologia e Diagnostica dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, e il suo primo libro divulgativo per il grande pubblico intitolato “Ombre allo specchio – Bioterrorismo, infodemia e il futuro dopo la crisi” (La Nave di Teseo). Uno sguardo personale, una ‘sfumatura diversa’, direbbe lei, su quell’accidente che è accaduto in Italia e nel mondo a partire dagli ultimi mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : POSITIVI E MALATI: C'E' DIFFERENZA Comincio a pensare che qualcuno voglia sguazzare nell’equivoco... [di Maria Rita… - dalia_fntni : Maria Rita >>>>>>> Marisa Monte - dameliovocals : @linswaves maria rita - _nicoleselena : @23fish24 Maria Rita’s - pjmgllow : @sunsetggk maria rita -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Rita Maria Rita Bracchini riconfermata vice Presidente della Rete Europea contro il bullismo Tevere TV Lockdown e sindrome di "attaccamento al guscio": attenzione ai più piccoli

Dopo i mesi del lockdown causato dal Covid è allarme per la sindrome "hikikomori" nei bambini, che si anifesta nel rifiuto di uscire da casa preferendo stare nel "guscio", spesso "attaccati" alla prol ...

Sindrome di Hikikomori in aumento a causa del lockdown

La psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista Maria Rita Parsi, nel corso di una audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha lanciato l’allarme a seguito dell’aumentat ...

Dopo i mesi del lockdown causato dal Covid è allarme per la sindrome "hikikomori" nei bambini, che si anifesta nel rifiuto di uscire da casa preferendo stare nel "guscio", spesso "attaccati" alla prol ...La psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista Maria Rita Parsi, nel corso di una audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha lanciato l’allarme a seguito dell’aumentat ...