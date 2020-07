Maltempo, alluvione a Palermo: danni alle abitazioni e 11 famiglie in albergo, “non ancora esclusa la presenza di vittime” (Di giovedì 16 luglio 2020) 11 famiglie sono rimaste senza un tetto a Palermo dopo la devastante alluvione di ieri che ha reso inutilizzabili le loro abitazioni. Si tratta complessivamente di 28 persone, che al momento sono ospitate in alcuni alberghi della citta’ a carico del Comune. Nel corso di una riunione a Palazzo delle Aquile, sotto il coordinamento del vicesindaco Fabio Giambrone, e’ stato deciso che l’area dei Servizi sociali “prosegua con ogni necessaria forma di assistenza” alle famiglie rimaste fuori dalle proprie abitazioni. Nonostante la devastazione subita dalla città, al momento non risultano vittime ma è ancora presto per escludere questa possibilità. “Il sottopassaggio deve essere ... Leggi su meteoweb.eu

