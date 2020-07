Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro insieme dopo Temptaion Island? Ecco com’è finita tra loro (Di giovedì 16 luglio 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro dopo aver trascorso 21 giorni a Temptaion Island sono usciti insieme dal programma Va in onda stasera la terza puntata di Temptaion Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, tra i protagonisti della puntata anche Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Stando alle anticipazioni, Lorenzo dopo aver visto alcuni video della compagna non sarà affatto sereno. Sono in molti a pensare che la loro storia d’amore potrebbe non sopravvivere al reality delle tentazioni, ma a quanto pare non sarà così. Stando a sito ... Leggi su nonsolo.tv

