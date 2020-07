Libri da leggere: dai segreti di Bansky ai misteriosi messaggi dei fiori (Di giovedì 16 luglio 2020) I quattro Libri da leggere della settimana spaziano dall’arte alla spiritualità, dal linguaggio dei fiori alla ricerca dell’identità femminile. Fausto Gilberti porta alla scoperta di Banksy, il misterioso e famoso ed enigmatico street artist che continua a sorprendere per il mistero con cui rende pubbliche le sue opere. Giulia Linati ci racconta il misterioso mondo dei fiori, al di là del linguaggio, ci parla di essenze che possono curare cuore e anima. E, a proposito, di anima l’autrice best-seller newyorkese Gabrielle Bernstein torna con un manuale di self-help in cui spiega come smettere di giudicare. Irene Chias, invece, ci racconta una storia nella storia, un libro double-face. Leggi anche › ... Leggi su iodonna

Ufo nel Mondo – gli archivi inediti dal libro di Francesca Bittarello

LIBRO UFO GLI ARCHIVI INEDITI – Il libro che risulta estremamente piacevole alla lettura (e qui vanno fatti i complimenti all’autrice per la narrativa adottata che attrae sin dalle prime righe il ...

