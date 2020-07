Juventus, vertice Agnelli, Paratici, Nedved: i motivi della discussione (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus non sta di certo attraversando un buon momento, il club bianconero ha conquistato solo due punti nelle ultime tre partite frutto della sconfitta contro il Milan ed i pareggi contro Atalanta e Sassuolo. L’obiettivo scudetto è comunque vicino, ma non è ancora stato raggiunto, sarà molto importante la sfida contro la Lazio. Poi la dirigenza farà delle valutazioni complessive al termine della Champions League, anche sulla panchina guidata da Maurizio Sarri. Nelle ultime ore è andato in scena un vertice tra Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Si è parlato del presente, ma anche del futuro, della panchina bianconera e del mercato. Un argomento caldo è stato sicuramente quello ... Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : #Juve tra mercato e panchina: vertice #Agnelli, #Paratici, #Nedved. I tre massimi dirigenti a colloquio: anche… - CalcioWeb : #Juventus, vertice #Agnelli, #Paratici, Nedved: i motivi della discussione - - AdriJuve64 : Non succede, ma se succede io mi divertirò molto!!!! - zazoomblog : Vertice Juventus – Sul tavolo mercato e… Sarri - #Vertice #Juventus #tavolo #mercato - ILOVEPACALCIO : Tensione in casa #Juve! Sarà addio!????? -