Italia | esplosione in spiaggia tra i bagnanti | ci sono feriti gravi

OROSEI. Un pomeriggio come tanti nella spiaggia di Cala Ginepro, uno delle più note del litorale di Orosei. Numerosi i bagnanti, compatibilmente con le restrizioni in materia di Covid e le presenze turistiche notevolmente ridotte rispetto agli scorsi anni; nel chiosco davanti al mare alcuni clienti. All'improvviso un'esplosione, un botto violentissimo e poi urla e panico. E due uomini feriti a terra, ustionati e doloranti. Ustioni al volto per entrambi, alla braccia e alle gambe, in particolare per il maggiore dei due, Antonello Cossu di 55 anni, imprenditore della piccola nautica molto noto a Orosei; meno grave ma ugualmente ustionato il suo assistente Antonio Ghisu, 35 anni, anche lui di Orosei. Scattano subito i soccorsi e i due vengono caricati sulle ambulanze del 118 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia esplosione Coronavirus in Italia: esplosione di contagi in Emilia Romagna Vesuvio Live 75 anni fa ad Alamogordo…storia e presenza (con forti rischi annessi) degli armamenti nucleari

Settantacinque anni fa ad Alamogordo, nel deserto di nel Nuovo Messico, ebbe luogo, con “successo”, la prima esplosione di una bomba al plutonio, lo stesso tipo di bomba che 23 giorni dopo verrà sganc ...

L’allarme dell’Italia ignorato mentre il virus si diffondeva in Europa

È stato un momento di spaventosa chiarezza. Il 26 febbraio, con il numero di italiani contagiati dal Sars-cov-2 che triplicava ogni 48 ore, il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte ha chies ...

