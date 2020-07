Istat-Iss “Covid causa diretta decesso per 89% positivi morti” (Di giovedì 16 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il Covid-19 è stata la causa direttamente responsabile della morte nell’89% dei decessi di persone positive al test, mentre per il restante 11% le cause di decesso sono le malattie cardiovascolari (4,6%), i tumori (2,4%), le malattie del sistema respiratorio (1%), il diabete (0,6%), le demenze e le malattie dell’apparato digerente (rispettivamente 0,6% e 0,5%). E’ quanto emerge da un rapporto congiunto dell’Istat e dall’Istituto Superiore di Sanità, su 4.942 morti italiani a causa del Coronavirus. Per nove casi fatali di Covid-19 su dieci quindi, è presumibile che il decesso non si sarebbe verificato se l’infezione non fosse intervenuta. Nei casi restanti, il decesso si può ... Leggi su ildenaro

Il nuovo coronavirus è una malattia che «può rivelarsi fatale anche in assenza di concause». Lo attestano Istat e Iss nel Rapporto sull'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità. «Non ci sono con ...

Roma, 16 luglio 2020 - Si può morire di coronavirus anche senza concause, sottolineano Istat e Iss nel 'Rapporto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità': "Il Covid-19 è una malattia che può rivela ...

