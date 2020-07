Imbrattata la statua di Roberto Benigni nella sua città natale (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel 1952 il piccolo comune di Manciano diede i natali al premio Oscar Roberto Benigni. E proprio nella frazione di Castiglion Fiorentino – in provincia di Arezzo – 21 anni fa venne realizzata una statua per omaggiare il genio che vinse la statuetta con ‘La Vita è bella’, con alcune scene del film che vennero girate proprio nella cittadina toscana. nella notte tra il 15 e il 16 luglio, però, quell’omaggio simbolico è stato preso di mira. La statua Benigni Imbrattata con della vernice rossa. LEGGI ANCHE > A Copenaghen ignoti hanno vandalizzato la statua della Sirenetta: «Pesce razzista» Non è chiaro il motivo che abbia portato a questo ... Leggi su giornalettismo

