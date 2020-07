Il Museo Ghibli: più che un museo un viaggio tra la meraviglia e lo stupore (Di giovedì 16 luglio 2020) Abbiamo vissuto una giornata speciale al museo Ghibli di Mitaka (Tokyo), ecco la nostra esperienza tra stupore e meraviglia, in un luogo da sogno per tutti gli amanti del maestro Hayao Miyazaki, del cinema e dell'animazione. Un luogo incantato al di fuori del tempo, questo è il museo Ghibli di Mitaka, una piccola cittadina nella prefettura di Tokyo. Questa definizione vi potrà sembrare esagerata o persino banale, ma credeteci: le sensazioni provate in quel luogo sono uniche e particolari, uno strano mix tra stupore infantile, meraviglia, curiosità e sincera commozione che si fatica veramente a descrivere. Dentro il museo c'è la filosofia di Hayao Miyazaki, un ... Leggi su movieplayer

Il Coronavirus ha investito il Giappone bloccando un'enormità di attività ed attrazioni. C'è stato ad esempio il Museo Ghibli a chiudere a tempo determinato, con l'apertura programmata però per settem ...

