Guardiola su David Silva: «Grande forma, ma ci lascerà» – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Pep Guardiola ha parlato del futuro di David Silva: le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City – VIDEO Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bournemouth per parlare del futuro di David Silva. «È in forma strepitosa da quando siamo tornati in campo dopo lo stop, ha segnato ancora. Sono soddisfatto, anche se ci lascerà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Man City-Bournemouth 2-1: Ottimo successo casalingo del Manchester City sul Bournemouth nella sfida valevole per la… - FCB_TopNews : Lockt Pep Guardiola David Alaba zu Manchester City? - tosnewsblog : Lockt Pep Guardiola David Alaba zu Manchester City? - 14Malve : Il City nell’anno del blocco del mercato si trova già in casa, senza spendere un penny, l’erede di David Silva (Fod… - MCityNoticiasII : Pep Guardiola e David Silva no time da semana da PL. -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola David Manchester City, Guardiola: "Partita complicata. David Silva è in splendida forma" TUTTO mercato WEB Guardiola su David Silva: «Grande forma, ma ci lascerà» – VIDEO

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bournemouth per parlare del futuro di David Silva. «È in forma strepitosa da quando s ...

Arsenal-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Arsenal e il Manchester City si sfidano nella semifinale di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. L'Arsenal di Mikel Arteta sfida in casa il Manchester City di ...

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bournemouth per parlare del futuro di David Silva. «È in forma strepitosa da quando s ...L'Arsenal e il Manchester City si sfidano nella semifinale di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. L'Arsenal di Mikel Arteta sfida in casa il Manchester City di ...