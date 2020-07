Giulia De Lellis | Finita nei guai: ecco perché rischia una denuncia (Di giovedì 16 luglio 2020) guai in vista per Giulia De Lellis che presto sarà denunciata per aver promosso una vendita di bracciali il cui ricavato doveva essere devoluto alla categoria degli orafi valenziani. L’influencer da quasi 5 milioni di follower Giulia De Lellis è Finita nei guai per aver pubblicizzato alcuni bracciali della gioielleria Different Class Jewelry di Milano … L'articolo Giulia De Lellis Finita nei guai: ecco perché rischia una denuncia è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

