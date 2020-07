Etiopia, stop negoziati con Egitto e Sudan sulla Diga Gran Rinascimento (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Etiopia ha deciso di ignorare le rimostranze di Egitto e Sudan e procedere nel progetto della Diga del Gran Rinascimento sul Nilo Azzurro. L’Etiopia ha appena deciso di intraprendere un’azione politica unilaterale, che avrà diverse conseguenze sul fronte geopolitico internazionale. Dopo il fallimento dei negoziati condotti con Egitto e Sudan riguardo la Diga del Gran … L'articolo Etiopia, stop negoziati con Egitto e Sudan sulla Diga Gran Rinascimento proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia stop

Padova News

Gli stop ai servizi indotti dalla pandemia "minacciano di invertire ... I paesi che hanno registrato progressi, come l'Etiopia e il Pakistan, sono di nuovo a rischio arretramento se i servizi di ...Per una band che si riuniva in modo inaspettato, i Led Zeppelin, cinque anni dopo lo scioglimento a causa della morte del batterista John Bonham, un’altra che si spezzava in due, i Rolling Stones, con ...