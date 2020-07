De Luca: "Un Segretario di partito brindava e ha beccato il Covid" (Di venerdì 17 luglio 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ormai in piena campagna elettorale in vista delle Regionali previste a settembre, punzecchia un suo "amico", il Segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, reo di essersi fatto beccare dal Covid-19.In Campania sono stati più bravi delle regioni del Nord, dice De Luca, ad affrontare l’emergenza sanitaria: "Abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal Governo, anticipato decisioni prese dal Nord con grande ritardo. Ci ricordiamo alcune frasi come Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. Un Segretario di partito, che è anche un mio amico, è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c’è ha beccato il Covid".Intervistato da Bruno ... Leggi su blogo

