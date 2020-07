Coronavirus: lo studio, eparina può neutralizzare Sars-Cov-2 (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Un comune farmaco già approvato e in commercio può neutralizzare efficacemente il virus che causa Covid-19. L'eparina sarebbe infatti in grado, secondo una ricerca del Rensselaer Polytechnic Institute, di impedire a Sars-Cov-2 di penetrare nelle cellule umane. Lo studio è pubblicato su 'Antiviral Research' e si colloca nel filone che - a caccia di armi anti-Covid - indaga su nuovi usi di 'vecchi' medicinali. Sars-CoV-2 utilizza la proteina Spike per agganciarsi alle cellule umane e infettarle. Ma l'eparina, un fluidificante del sangue disponibile anche in varietà non anticoagulanti, si lega strettamente alla Spike, bloccando potenzialmente l'infezione. Questo la rende una sorta di esca, che potrebbe essere introdotta nel ... Leggi su iltempo

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Un comune farmaco già approvato e in commercio può neutralizzare efficacemente il virus che causa Covid-19. L'eparina sarebbe infatti in grado, secondo una ricerca del Rensselaer Polytechnic Institute, di impedire a Sars-Cov-2 di penetrare nelle cellule umane.

