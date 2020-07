Coronavirus, il viceministro Sileri: “I numeri più importanti sono quelli delle terapie intensive. Migranti positivi? Nessuna paura” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sui dati – “Io sono contrario a dare i dati tutti i giorni, darei il trend settimanale – ha affermato Sileri -. In ogni caso sono dei numeri bassissimi, poi avere 170 casi un giorno e 210 un altro, la fluttuazione è minima. Andrebbe spiegato poi chi sono queste persone positive, sono persone sottoposte a screening, sono persone che hanno fatto il test rapido e poi il tampone? E soprattutto quant’è la carica virale? sono malati o ... Leggi su meteoweb.eu

