“Coronavirus disattivato da raggi ultravioletti in pochi secondi”. Lo dice uno studio italiano (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Sole potrebbe essere un nostro grande alleato nella lotta contro il coronavirus. Secondo uno studio condotto da un team italiano composto da medici del dipartimento “Luigi Sacco” dell’Università degli Studi di Milano, astrofisici dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e Istituto nazionale dei tumori, i raggi ultravioletti disattiverebbero il Covid-19 in pochi secondi. Lo studio … L'articolo “Coronavirus disattivato da raggi ultravioletti in pochi secondi”. Lo dice uno studio italiano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

