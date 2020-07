Convocati Torino Genoa: Longo senza Baselli (Di giovedì 16 luglio 2020) Convocati Torino Genoa: le scelte dell’allenatore granata Moreno Longo per la sfida di Serie A contro i rossoblù di Davide Nicola Il Torino ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di questa sera contro il Genoa, valevole per la 33a giornata di Serie A. Assente solamente il lungodegente Baselli. Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.Difensori: Aina, Ansalid, Bremer, De Silvestri, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo.Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon.Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

