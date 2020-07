Consiglio Ue, Conte: 'Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund, è il tempo della responsabilità' (Di giovedì 16 luglio 2020) Giovedì sera il Decreto Semplificazioni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In queste settimane abbiamo definito i dossier su Banca Popolare di Bari , Alitalia , Autostrade e stiamo per chiudere ... Leggi su tgcom24.mediaset

"Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre. Il 'decreto rilancio' è stato definitivamente convertito dal Parlamento ed è legge dello Stato. Questa sera il "decreto se ...

Recovery Fund, Conte alla vigilia del Consiglio europeo: “Non è il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. Adesso è la volta di Bruxelles”

Concetti che Conte aveva ripetuto ieri nelle Aule della Camera e del Senato: “Riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Ue sia assunta entro luglio e non sia svilita da un compromesso a ribass ...

