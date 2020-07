BONAZZOLI VESTITO DI NUOVO, ORO PER LA SAMP (Di giovedì 16 luglio 2020) Il nome di Federico BONAZZOLI, è sicuramente noto. La sua storia è stata fin qui parecchio altalenante: l’esplosione iniziale in serie A, poi la serie B e poi ancora il ritorno alla SAMPdoria, dove nel 2017 aveva collezionato solo una presenza. L’attaccante classe ’97, nato a Manerbio, aveva bruciato le tappe, esordendo giovanissimo in serie A e in Europa League in prima squadra, all’Inter, sotto le attente direttive di Walter Mazzarri. Poi però ha attraversato alcuni anni “bui”. Cessione a titolo definitivo proprio alla SAMP, poi prestiti vari tra Lanciano, Brescia, Spal e Padova, fino al ritorno appunto, tra i blucerchiati, dove si sta finalmente consacrando mostrando il suo vero talento. Una prima punta moderna, che spazia sul tutto il fronte offensivo, lavora spesso di sponda ... Leggi su alfredopedulla

