Biodigestore, Ricciardelli: “Anche stavolta inascoltate le ragioni del territorio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Paolina (Av) – “Ancora una volta decisioni cruciali per la vita delle nostre comunità vengono assunte senza consultare chi vive il territorio, chi ne conosce i problemi e le potenzialità e chi sa bene cosa ne può mettere a rischio il futuro. Noi abbiamo già detto di non essere contrari al Biodigestore in sé, ma collocare tale struttura nel cuore dell’area del Greco di Tufo significa arrecare danni ingentissimi ai produttori, alle aziende agricole, alle cantine e alle strutture ricettive che costituiscono tutte una parte sostanziale della economia locale. Ci appelliamo al Presidente De luca, ai consiglieri regionali, al Presidente Biancardi e a tutti i livelli istituzionali affinché ascoltino finalmente le ragioni degli amministratori locali e scongiurino la ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Biodigestore, Ricciardelli: “Anche stavolta inascoltate le ragioni del territorio” - ottopagine : Biodigestore. Ricciardelli: danno per i produttori del Greco #SantaPaolina -

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore Ricciardelli Biodigestore. Ricciardelli: danno per i produttori del Greco Ottopagine