Barbara D’Urso selfie in bagno con gaffe: il dettaglio che la inchioda (Di giovedì 16 luglio 2020) Barbara D’Urso si è resa protagonista di una piccola gaffe, che ovviamente non è sfuggita al sempre attento mondo dei social. Barbara D’Urso, regina di Instagram Non solo regina della televisione e ormai simbolo dell’ammiraglia Mediaset, ma anche influencer e seguitissima sui social.Barbara D’Urso conquista grandi e piccini, e, nonostante, i suoi 63 anni, riscuote … L'articolo Barbara D’Urso selfie in bagno con gaffe: il dettaglio che la inchioda proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BarbaraDUrso18 : RT @ermaghetto: La seconda e ultima parte di “Campioni di balle” con Barbara d’Urso! #maidiregol #ermaghetto #aleefranz @carmelitadurso ht… - BarbaraDUrso18 : RT @donnafranzisca: Quando Pierluigi Diaco voleva condurre al posto di Barbara D'Urso #pierluigidiaco #9luglio #ioete - ierogamos : Scommetto che è il catetere? ?? Barbara d'Urso, la gaffe in bagno: mini abito, posa ammiccante ma spunta un dettagl… - giorginariolo : @AdorSugav Quello a destra mi sembra papa Francesco, quello a sinistra Rudi Zerby e quello in mezzo Barbara D’Urso - PeoTwitta : @dirittofrontier Ti elenco gli ingredienti di base, il resto lo lascio a te ??: - 1 #statodiemergenza - da 2 a 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia