Autostrade, la ministra De Micheli: “Non è stato un esproprio ai Benetton, la società era inaffidabile. Ringrazio i Cinque Stelle” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Le colpe le decide la magistratura, l’affidabilità di un concessionario la stabilisce il concedente, in questo caso il ministero delle Infrastrutture sulla base di perizie”. Paola De Micheli ricostruisce le basi che hanno portato all’accordo tra il governo e la famiglia Benetton per la diluizione quasi totale delle quote di Autostrade. In un’intervista a La Stampa, la ministra dem sottolinea le “gravi inadempienze” non solo sul ponte Morandi ma “sull’intera rete” e parla di una “loro scelta” nell’andare via. “Il nostro lavoro – spiega – ha accertato che le concessioni erano troppo favorevoli ai privati”. Non solo: per la chiusura del dossier, De Micheli si sente di “ringraziare per il loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

