Anniversario apparizione di Lourdes: primo pellegrinaggio in streaming (Di giovedì 16 luglio 2020) Ricorre oggi l’Anniversario dell’apparizione di Maria a Lourdes: il mondo si sintonizza per la prima volta in streaming per seguire il pellegrinaggio Evento speciale quello di oggi a Lourdes, dove si festeggia il diciottesimo Anniversario dell’ultima apparizione mariana nel luogo. Milioni di fedeli parteciperanno al pellegrinaggio, ma questa volta in versione virtuale. Infatti, per la prima volta nella storia, saranno tantissimi i fedeli che potranno seguire l’evento in diretta streaming, radio e televisiva su TV 2000, con l’evento rinominato ‘Lourdes United’. Infatti, con quindici ore di diretta, dalle 7 del mattino alle 22, tantissimi credenti che a causa del ... Leggi su bloglive

