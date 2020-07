AmaSanremo: le selezioni per Sanremo Giovani da ottobre nella seconda serata di Rai 1 (Di giovedì 16 luglio 2020) Amadeus Il Festival di Sanremo 2021 si “spalma” nel palinsesto di Rai 1 e, nonostante debba aspettare il mese di marzo per assistere all’evento, il pubblico potrà consolarsi con una novità assoluta, pronta a debuttare in seconda serata giovedì 22 ottobre: si tratta di AmaSanremo, nuovo impegno di Amadeus legato a Sanremo Giovani. AmaSanremo: cinque seconde serate per le semifinali di Sanremo Giovani Il conduttore, dal 22 ottobre al 19 novembre, sarà su Rai 1 alle 22.45 per le selezioni “live” di Sanremo Giovani, che culmineranno con la finale in prime time del 17 ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : AmaSanremo selezioni Giovani al Festival, selezioni in autunno nel nuovo show Ama Sanremo Riviera24 Sanremo 2021 ancora con Amadeus e Fiorello. Festival slitta: le nuove date

Sanremo, 16 luglio 2020 - Il Festival di Sanremo 2021 sarà ancora nel segno di Amadeus e Fiorello. La conferma ufficiale arriva dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, alla presentazione dei nuovi pa ...

Palinsesti Rai, da Maria De Filippi a Fiorello e Amadeus a Sanremo

Con Elisa, stiamo ragionando su un suo rientro in conduzione, dopo Ballando, un programma settimanale in onda su Rai 1?. Un nuovo programma con la partecipazione di due illustri docenti di storia dell ...

Sanremo, 16 luglio 2020 - Il Festival di Sanremo 2021 sarà ancora nel segno di Amadeus e Fiorello. La conferma ufficiale arriva dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, alla presentazione dei nuovi pa ...Con Elisa, stiamo ragionando su un suo rientro in conduzione, dopo Ballando, un programma settimanale in onda su Rai 1?. Un nuovo programma con la partecipazione di due illustri docenti di storia dell ...