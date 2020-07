Strada provinciale 144, consegna dei lavori a Montesano sulla Marcellana (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesano sulla Marcellana (Sa) – Nelle prossime ore la Provincia di Salerno consegna i lavori di pavimentazione sulla SP 144, in Montesano sulla Marcellana, tratto dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+000. “L’intervento – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – ricade nel territorio di Montesano sulla Marcellana, per lavori di messa in sicurezza con lavori di pavimentazione, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi. L’avvio del cantiere è previsto per domani 16 luglio e il termine per il 14 agosto p.v. L’importo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Strada provinciale Falco con un'ala spezzata lungo la strada provinciale: soccorso e salvato TrevisoToday CANAVESE – Parte “Canavese Tour” dedicato agli amanti delle due ruote; un progetto per il territorio

CANAVESE – “Canavese Tour”: un progetto Canavesano ideato da Giovanni Ellena, dedicato agli amanti delle “due ruote”. È nato durante il lockdown, ricordando vecchi percorsi di allenamento, con esclusi ...

Mobilità sostenibile, anche in Valle Trompia | di Paolo Pagani*

di Paolo Pagani* – Il dopo Covid potrebbe, per paradosso, dare una frustata, in negativo, alla mobilità sostenibile e arrestare quel processo di riduzione, che comunque era in atto, sia in città che i ...

