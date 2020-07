"Solo il Parlamento ancora in quarantena". Farina, numeri choc: "Quante leggi hanno fatto quest'anno" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Parlamento è in catalessi. Oppure è addirittura morto? Di certo la politica ha decretato il proprio riposo, che rischia di essere eterno. Se deputati e senatori si rifugiano sotto coperta nella tempesta invece che balzare sui pennoni, perché mai dovremmo mantenerli quando sopraggiungerà la bonaccia? Non ci va di fare giochi di parole sui decessi da Covid, perché sono costati immani sofferenze a persone reali, le quali contano più dei simboli della Repubblica. Ma qui siamo davanti a una vittima troppo grossa (e dei suoi complici) che è sfuggita alle statistiche mortuarie del Coronavirus. Ci riferiamo all'istituzione che rappresenta la spina dorsale della democrazia, ed invece essa giace come una enorme salma di dinosauro, senza che nessuno accenda un cero per compiangerla. Come nulla fosse. E neppure, dalle parti ... Leggi su liberoquotidiano

“Questa mattina, con i colleghi Umberto Del Basso De Caro del Partito Democratico e Federico Conte di Liberi e Uguali, abbiamo presentato in Commissione Affari Costituzionali un emendamento alla propo ...

ROMA - La chiave di volta per l'uscita dalle secche del dibattito sul Recovery Fund, condizionato dall'opposizione dei Paesi frugali capitanati dal premier olandese Mark Rutte ai sussidi a fondo perdu ...

